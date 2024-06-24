محافظ جنوب سيناء يتابع موقف استلام 5 أتوبيسات كهربائية لتشغيلها بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات الخدمية ومديري إدارات الديوان العام.

وخلال المؤتمر شدد المحافظ على ضرورة الإنضباط و تضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، ووجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة عقد اجتماع بكل مدينة من مدن المحافظة برئاسة رئيس المدينة لتنفيذ توصيات مؤتمر المتابعة الأسبوعي ومؤتمر المجلس التنفيذي الشهري.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للإنتهاء من إستلام عدد 5 أتوبيسات كهربائية، ووجه بسرعة الانتهاء من تحديد عدد المحطات، توقيتات الرحلات مع تحديد أسعارها وضع اللافتات استعدادًا لتشغيلها بمدينة شرم الشيخ.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لإزالة مستشفى الحميات بطور سيناء، وكذلك موقف شكوى أهالي مدينة طابا من منظومة التأمين الصحي الشامل ويطمئن على بدء تلقي أهالي طابا لخدمات التأمين الصحي الشامل ويناقش حلول لأزمة توافر الدواء، وذلك من أجل تحسين الخدمات للمواطنين، كما أكد المحافظ أن لا توجد أزمة لدى حجاج المحافظة و وجه بتوفير أتوبيس لنقل حجاج المحافظة مع تقديم وجبة غذاء لهم.

وخلال مؤتمر المتابعة، عرضت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، نسب معدلات الإنجاز والطلبات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية على مستوى مدن المحافظة ونسب التحصيل لصندوق (الإسكان – الخدمة – النظافة) بالمدن لشهري إبريل ومايو والنسب التنفيذية لمشروعات الخطة الأستثمارية بمدن المحافظة 2023/2024.

