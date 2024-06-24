رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال امتحانات نهاية العام فى كلية الطب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، جولاته اليومية للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثاني، حيث تفقد امتحانات كلية الطب، ورافقه الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بانتظام العملية الإمتحانية بالكلية، والتزام القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته الجامعة من إجراءات بشأن التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب الذى يساعدهم على أداء الامتحانات فى يسر وسهولة، مؤكدًا عدم وجود أية عقبات منذ بدء الامتحانات بالكليات.

كما شدد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته بكلية الطب الجديدة، على ضرورة وجود أساتذة المواد الدراسية المختصين، داخل اللجان، خلال امتحانات المواد المختلفة؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.

وكان قد شهد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة شيماء عبد الستار أحمد مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة والتنمية المستدامة، ووكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

واستمع رئيس الجامعة لعرض الطلاب حول مشكلة كل مشروع ومهام تنفيذه وأهميته؛ كما وجهت لجنة المناقشة الاستفسارات للطلاب خلال عروض المشروعات، وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مع الطلاب حول أفكار المشروعات وكيفية تنفيذها، وحثهم على تتبع مسار مشروعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتحقيق الفائدة فى المجتمع، كما حثهم على التعلم باستمرار وتطوير خبراتهم فى مجالات العمل تباعًا؛ حتى يصبحوا رائدين فى مجالات عملهم، وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار الابتكارية للمشروعات التى تناولها الطلاب فى سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة؛ والتى تناقش حلولًا لمشكلات قائمة بالفعل.

رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال الامتحانات بكلية الطب



متابعة سير أعمال إمتحانات نهاية العام في كلية الطب



رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات نهاية بكلية الطب