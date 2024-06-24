تعرف على المشروعات الجارية بمركز ومدينة زفتى في الغربية

الغربية محمد طارق

مشروعات كبيرة يتم تنفيذها داخل مراكز ومدن محافظة الغربية المختلفة، وذلك في كافة القطاعات العامة سواء كانت رصف طرق أو أعمال تطوير كورنيش أو مشروعات خدمية وغيرها، ضمن الخطة المحاغظة السنوية.

ويستعرض "اليوم السابع" أهم المشروعات التي يتم تنفيذها داخل مركز ومدينة زفتي، حيث يتم العمل علي "إنشاء الطريق المزدوج طنطا زفتي المرحلة الثانية، ترميم شارع البحر أمام نادي المعلمين، رصف امتداد طريق نهطاي الضبابشة، إنشاء رصيف انترلوك أمام الوحدة الصحية بنهطاي، رصيف طريق سكة طنطا أمام البنك الأهلي، رصف وتطوير الجزيرة الوسطي من شارع الجيش وحتي المدرسة الفنية الصناعية، رصف طريق مصرف العطف".



