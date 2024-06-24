اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.59% بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 24 يونيو 2024 03:06 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.59% بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.831 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 26902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33046 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11625 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة.

 







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