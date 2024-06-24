تأجيل محاكمة عصابة الاتجار فى الحشيش والأفيون بالتجمع لجلسة 15 سبتمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنايات التجمع الأول، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى تجارة المواد المخدرة على نطاق واسع فى منطقة التجمع لجلسة 15 سبتمبر.

يترأس الجلسة المستشار حسن فريد والمستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمناء السر مجدى شكرى وليد رشاد.

والمتهمين هم " أ . ع" 39 سنة، تاجر ملابس، و"م . ف" 43 سنة، مساعد صيدلى، " س . ك" 33 سنة، أجنبى الجنسية، و"ر . ح" 24 سنة، ممرضة، و"ب . م" 31 سنة، شيف، و" م . م" 27 سنة، طالب، و"م . ع" 34 سنة، عامل بمحل ملابس، و" م . ر" 36 سنة، معاون تمريض.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثانى، كونا تشكيلا عصابيا بقصد الإتجار فى المواد المخدرة بأن قاما بإدارته وتوزيع أدواره على باقى المتهمين وكان دورهما تزعم ذلك التشكيل عن طريق إبرام الصفقات مع كبار جالبى ومهربى المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد وتوفير تدابير المواد المخدرة لباقى عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الأثم.

وأشار أمر الإحالة، إلى باقى المتهمين قاموا بجلب وتصدير جواهر عقاقير مخدرة " الأمفيتامين – الحشيش القنب – الأفيون" إلى داخل مصر دون ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة، وحازوا وأحرزوا جواهر مخدرة " أفيون، حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها، كما حازوا بقصد الاتجار مخدر " en pinaca 4 mdmb " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.