بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

كتب لؤى على

انتهى«بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات، وهي: بني سويف والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط، في إطار حملة «صك الأضحية» لعام 2024م، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا».

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 24 من يونيو 2024م، أنه يوزع 2 كيلو لحوم بلدي على كل مستحق، تصله حتى باب بيته، وذلك وفق قوائم بحث ميدانية أعدها بالبيت بأسماء المستحقين في كل المحافظات، مشيرًا إلى استمرار فرق العمل في توصيل لحوم العجول والخراف من الأضاحي، خلال الأيام القادمة على عشرات الآلاف من المستحقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن قوافل توزيع اللحوم انطلقت عقب انتهاء ذبح الأضاحي من بعد صلاة عيد الأضحى وطوال أيام التشريق الثلاثة لتوزيع لحوم الأضاحي بعد اختبارها وفحصها، بإشراف لجنة شرعية وبيطرية؛ للتأكد من سلامتها قبل الذبح وبعده، ومتابعتها في مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين بجودة عالية.

تستهدف حملة «صك الأضحية» التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وتوكيل «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية لتوصيل لحومها إلى المستحقين في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وإلى أشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.