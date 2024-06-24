اليونان: إنقاذ 77 مهاجرا من على متن يخت شراعى قبالة بحر إيجه

أثينا (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الاثنين، انقاذ 77 مهاجرا كانوا على ظهر يخت شراعى جنوبى بحر إيجه.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن خفر السواحل اليوناني أنه جرى تنفيذ عملية الانقاذ على مدار الليلة الماضية بين جزيرتي "أمورغوس" و"أستيباليا" اليونانيتين بعد أن تواصل ركاب اليخت بخدمات الطوارئ طلباً للمساعدة.

وأوضح خفر السواحل أنه لم يتم الإبلاغ عن فقدان أو إصابة أي فرد في أعقاب إتمام عملية الإنقاذ التي قام بها ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل وأربع سفن تجارية كانت في المنطقة،بالإضافة إلى قاربين آخرين؛ مشيرا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى ملجأ مؤقت في جزيرة ناكسوس، إحدى جزر أرخبيل كيكلادس.

ولم تتضح بعد جنسيات المهاجرين أوالوجهة التي غادروا منها، ولكن تم إنقاذهم من مسار عادة ما تستخدمه عصابات التهريب لنقل المهاجرين، لتجنب المياه حول جزر شرقي بحر إيجه حيث يتم تسيير دوريات مشددة.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعتبر نقطة دخول رئيسية لآلاف المهاجرين القادمين من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط سعيا للحصول على حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي.