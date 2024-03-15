ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، عن قائد خفر السواحل التركي إلهامي أكتاس، قوله إن أفراد خفر السواحل أنقذوا مهاجرين اثنين من البحر قبالة بلدة إيجيأبات في مقاطعة تشاناكالي، بينما تمكن اثنان آخران من الوصول إلى الشاطئ بمفردهما.

وأضاف أكتاس أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق عندما غرق أو جنسياتهم، مشيرا إلى أن عمليات البحث مازالت جارية.