اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المشدد 7 سنوات لعامل قتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما بالخصوص

الإثنين، 24 يونيو 2024 06:44 م
المشدد 7 سنوات لعامل قتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما بالخصوص حبس - أرشيفية

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قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازي عمارة، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانه سر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعامل، كان قد صدر بحقه حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لاتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15981 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2737 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "علي ا ف"، 37 سنة، عامل، مقيم بالخصوص، لأنه في يوم 10 / 5 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، زوجته، عمداً.

وتابع أمر الإحالة، أنه إثر خلاف زوجي استعر بينهما، وما أن ظفر بها المتهم حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.







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