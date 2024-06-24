الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قيادى فى حماس

وكالات الأنباء

أعلن الجيش الإسرائيلى إنه تمكن ليل أمس الأحد من اغتيال أحد عناصر حماس فى مقر تابع للحركة فى قطاع غزة.

وقال الجيش فى بيان حسبما نقلت "روسيا اليوم"، " قتلت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المدعو محمد صلاح، الذى كان مسؤولا عن المشاريع والتطوير في مقر تصنيع الأسلحة التابع لحماس، وكان يقود عددا من الخلايا التابعة لحماس التي عملت على تطوير الأسلحة".

وكان الخلاف امتد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي إلى العلن بعد أن قال كبير المتحدثين باسم القوات الإسرائيلية إن هدف نتنياهو المتمثل في تدمير حماس في غزة غير قابل للتحقيق، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري: "فكرة اننا نستطيع تدمير حماس او جعلها تختفي فكرة مضللة للجمهور" خلال تصريحات للتلفزيون الإسرائيلي.

وصفت صحيفة وول ستريت جورنال، تصريحات الجيش الإسرائيلي بأنها "توبيخ مباشر نادر" لهدف نتانياهو، الذي يشدد على تحقيق ما يسميه بـ"الانتصار الكامل" من خلال ثنائية: القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين مشيرة الى ان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر العام الماضي ولم تنجح في إطاحة حركة حماس، لكنها تسببت بدمار واسع النطاق.