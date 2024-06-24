أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 24-6-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24-6-2024.

إيقاف التداول على 6 أسهم





أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسيتي للتحاليل الطبية، والقاهرة للزيوت والصابون، والأهلي للتنمية والاستثمار، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.831 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.5 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.68%، والعرب على 4.89%، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 31 مليون جنيه، 201 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 189 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 26902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33046 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11625 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 6381 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.133 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.58%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.213 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.52%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 27.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%.

- جي بي كوروبوريشن بسعر إغلاق 12.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.39%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أي تي ليس 2 بسعر إغلاق 1.009 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.94%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 247.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.30%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.386 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 30.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.930 بنسبة تراجع بلغت 4.25%.