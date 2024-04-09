195 مسجدًا وساحة لأداء صلاة عيد الفطر في البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر عن المساجد والساحات التى من المقرر أن يتم فيها صلاة العيد بمدن المحافظة وعددها 195 مسجدا وساحة، حيث يبلغ عدد الساحات 8 ساعات والمساجد 177 مسجدا.

من جانبه قال الشيخ هانى السباعى، وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة البحر الأحمر، إن المساجد التى يتم فيها صلاة العيد فى مدينة الغردقة يبلغ عددها 104 مساجد، كما يتم تعيين إمام أساسى وآخر احتياطى.



وأضاف أن مدينة سفاجا تضم 18 مسجدًا فى رأس غارب، و18 مسجدًا فى سفاجا و20 مسجدًا فى القصير، و9 مساجد فى مرسى علم و24 مسجدًا فى حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 2 ساحتين بغارب وساحة بسفاجا و3 بالقصير وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



على الجانب الآخر انطلقت منذ أمس الأحد حملات تعقيم وتطهير المساجد بالبحر الأحمر استعدادا للعيد بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الأحمر والوحدات المحلية للمدن.