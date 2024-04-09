مقدار نسبة الملح المسموح لمرضى القلب قبل الإفراط فى تناول "رنجة العيد"

كتب حسام الشقويرى

يلعب الصوديوم دورًا في الحفاظ على صحة الأعصاب والعضلات ويساعد في الحفاظ على توازن مستويات السوائل في الجسم بشكل مناسب، الكثير من الصوديوم يمكن أن يسبب احتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم"، ويعد ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وفقا لما نشره موقع helpguide

لذا عليك مراقبة كمية الصوديوم التي تتناولها، قبل الافراط فى "رنجة العيد" وخاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو معرض لخطر الإصابة بها.

إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم

يجب على كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم تقريبًا اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم". وهذا يعني تحديد سقف للصوديوم اليومي عند 2300 ملج على أعلى مستوى. وإذا تمكنت من خفض الجرعة إلى أقل من 1500 ملجم يوميًا، فهذا مثالي". ويعد خفض ضغط الدم طريقة مهمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت تعاني من قصور القلب

يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب بتناول نظام غذائي منخفض الصوديوم أيضًا . يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى تراكم السوائل حول القلب والرئتين، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

وتشير الأدلة إلى أن تناول 2000 ملجم يوميًا من الصوديوم يعد هدفًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، خاصة إذا كانوا يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.

نصائح لخفض الملح من النظام الغذائي الخاص بك

التحقق من الملصقات الغذائية .



غالبًا ما تحتوي المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحساء المعلب وصلصة السلطة على كمية كبيرة من الصوديوم أكثر مما قد تتخيله من خلال تذوقها. يمكن أيضًا أن تكون العديد من الأطعمة المعلبة الأخرى مصادر خادعة للصوديوم — حتى لو لم يكن طعمها مالحًا بشكل خاص. لكن الأرقام لا تكذب.



احذر من عداد المأكولات الجاهزة:



اللحوم الجاهزة والنقانق والمخللات وحتى الجبن يمكن أن تحتوي على الكثير من الملح

بدلا من ترك الملح يقوم بكل العمل، ابحث عن التوابل لإضفاء بعض الطعم على وجبتك، حاول إضافة الثوم أو الأعشاب الطازجة أو عصرة من الليمون لتعزيز النكهات.