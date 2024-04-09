اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 09:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكبا من الأرضى المقدسة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 08:45 م
مصر للطيران تسير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكبا من الأرضى المقدسة مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت مصر للطيران الناقل الوطنى كافة استعداداتها لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر تسيير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكبا من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 أبريل الجارى.

هذا وقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات، فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بمصر للطيران والسلطات السعودية ومطارات الجمهورية على مدار 24 ساعة لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات الوصول، بالإضافة إلى قيام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران بمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.







مطار القاهرة

أخبار المطار

جسر جوى

عودة المعتمرين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة