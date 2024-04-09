مصرع سيدة دهسا تحت عجلات تروسيكل بالفيوم قبل دقائق من أذان المغرب

الفيوم - رباب الجالى

لقيت سيدة في العقد السادس من العمر مصرعها قبل أذان المغرب بدقائق، إثر تعرضها لحادث دهس تحت عجلات تروسيكل أمام مقابر الروضة بطريق الروضة طامية بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية باستقبال سيدة في العقد السادس من العمر جثة هامدة متأثرة بجراحها، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية.

وبالمعاينة، تبين أنه أثناء ذهاب السيدة لزيارة ابنها بمقابر الروضة واثناء عبورها الطريق إذ بتروسيكل يأتي بسرعة جنونية قام بدهسها ،على أثر ذلك لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

تقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه ومباشرة التحقيق.