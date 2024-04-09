لتجنب التلبك المعوى.. الفطار الصحى فى أول أيام عيد الفطر

كتب محمد صبحى

قدمت الدكتورة ضحى عبدة أستاذ كيماء حيوية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، مجموعة من النصائح الطبية للتغذية السليمة فى عيد الفطر وكيفية العمل على تهيئة الجسم للعودة للنظام الطبيعى ومواعيد الوجبات المعتاده.



وأوضحت الدكتورة ضحى عبدة فى نشرة طبية، أن التغير المفاجئ في مواعيد وأساليب ونوعيات الطعام المتناول بعد صيام رمضان ينجم عنه عبء كبير على الجهاز الهضمى وبالتالى يجب التدرج فى تعويد المعدة على البدء بكميات قليلة من الطعام وتصغير حجم الوجبات حتى تعتاد المعدة على إستقبال الطعام ، ابتداء من صباح يوم العيد ولتجنب إرباك الجهاز الهضمى وإتاحة الفرصة لعملية هضم مريحة وكاملة، ومن المفيد الالتزام بوجبات محددة وتنظيم مواعيد تناولها وتجنب الاستمرار فى التقاط الطعام طوال اليوم كى تتاح للجهاز الهضمى فرصة القيام بوظائفه على نحو طبيعى.

وأشارت إلى أن التحول المفاجئ من الصيام إلى الإفطار يؤثر على الجهاز الهضمى إذ أن العديد يعانون من عسر الهضم أو الحفاظ على حموضة المعدة أو الإسهال جراء تناول الطعام غير المناسب وبكمية غير مناسبة، ومن المهم جدا العادات الغذائية السليمة التى إكتسبناها أثناء صيام شهر رمضان.

وتابعت رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، أن وجبة الإفطار يجب أن تكون وجبة خفيفة على سبيل المثال أى نوع من الجبن وخضروات طازجة مع نصف رغيف خبز أسمر، وعن بداية اليوم بتناول الحلوى الدسمة والمجهزة للعيد لما فيها يجب الابتعاد تماما من ضرر الإصابة بعسر الهضم. وتابعت عيد الفطر لا يمكن أن يمر دون الكعك والغريبة والبيتى فور وغيرها من الحلويات اللذيذة، لكن تلك الأطعمة تحتوى على الدهون المشبعه ) السمنة أو الزبدة (والكربوهيدرات) الدقيق والسكر(كمكونات أساسية والإفراط فى تناولها قد يؤدى إلى زيادة السعرات الحرارية المتناوله) الكعكه الواحدة تحتوى على 200 سعر ً يؤدى لزيادة الوزن. ويعتبر ا لبسكويت بأنواعه ويكون ذلك مصاحب بإرتفاع السكر والدهون بالدم وأيضا و الأقل فى المحتوى من السعارت الحاررية ولذا يجب على الجميع عدم الإفراط فى تناول هذه الحلويات والإكتفاء بقطعة أو أثنين كحد أقصى خلال اليوم. لأن الإفراط فى تناول الحلويات والوجبات الدسمة أيام العيد يؤدى إلى إرباك الجهاز الهضمى وحدوث تلبكات معوية.