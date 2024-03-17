معهد التغذية يكشف مكونات الإفطار الصحى فى رمضان

كتب وليد عبد السلام

كشف المعهد القومى للتغذية عن طرق وأساليب التغذية الصحية فى شهر رمضان بداية من الإفطار وحتى السحور، وذلك حرصا على الصحة العامة للصائمين وتجنب أصحاب الأمراض المزمنة لأى مضاعفات صحية خطرة.

وقالت المعهد القومى للتغذية إنه يفضل بعد أذان المغرب تناول من 2 إلى 3 تمرات وكوب ماء أو لبن على أن يذهب الصائم لأداء صلاة المغرب، ويتم بعد ذلك تناول شوربة الخضراوات أو لسان العصفور لتنبيه المعدة بقدوم الطعام، كما أنها فى نفس الوقت تساعد فى الإحساس بالشبع وبعد ربع ساعة من تناول التمر والحليب يجب البدء بتناول الفطار والحرص على أن تكون الوجبة بها جميع المغذيات بحيث يكون نصف الطبق يحتوى على الخضراوات وربع الطبق يحتوى على البروتينات كاللحوم أو البوقوليات والربع الأخير يحتوى على النشويات مثل الأرز أو المكرونة.

وأوضح أنه يجب تقليل تناول الحلويات عالية المحتوى من الدهون والسكر مثل الكنافة والبقلاوة والقطايف ويمكن تناول قطعة صغيرة مع وجبة الإفطار لتجنب الارتفاع الحاد للسكر فى الدم.