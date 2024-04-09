كبسولة × القانون.. هل يتم تنفيذ عقوبة الإعدام على سفاح الجيزة في العيد؟

كتب إيهاب المهندس

صدر ضد قذافي فراج والمعروف بـ"سفاح الجيزة"، 3 أحكام نهائية بالإعدام، في قضايا قتل سكرتيرته ببولاق، وصديقه المهندس رضا عبد اللطيف، وياسمين فتاة الإسكندرية.

وينتظر "السفاح"، تنفيذ عقوبة الإعدام في أي وقت، ولكن من الصعب تنفيذ الحكم خلال الأعياد الدنية أو الأعياد الرسمية طبقا لنص المادة 475 من قانون الإجراءات.

وتوجد حالات أخري توقف تنفيذ عقوبة الإعدام منها على السيدة الحبلى وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد.