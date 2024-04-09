فريق جراحى بمستشفى كفر شكر ينقذ حياة شاب أصيب بكسر فى الجمجمة بسبب حجر

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر حوالي 18 عاما، أصيب بكسر بالجمجمة بسبب "حجر"، أدي إلي حدوث إصابته بجرح بفروة الرأس وكسر منخسف مضاعف بعظام الجمجمة.

وكشف مستشفي كفر شكر التخصصي بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفي، أنه للمرة الثانية نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي بقيادة الدكتور إبراهيم الغريب رئيس القسم، في إنقاذ حياة شاب مصاب بكسر بعظام الجمجمة في أقل من 3 أيام بجراحة مشابهة سبقتها.

وأوضح الدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي، أنه جرى استقبال شاب يبلغ من العمر 18 عاما حضر إلي استقبال مستشفى كفر شكر التخصصي، بإصابة مباشرة بالرأس بسبب "حجر"، أدي إلي جرح بفروة الرأس وكسر منخسف مضاعف بعظام الجمجمة.

وأشار "الغريب"، إلى أنه على الفور تم مناظرة المريض عن طريق أخصائي جراحة المخ والأعصاب الموجود بالاستقبال، وتم عمل كافة الأشعة اللازمة للمريض، وتم حجز المريض بقسم جراحة المخ والأعصاب وتم استكمال التحاليل الطبية اللازمة وحجز دم للمريض، ثم تم دخول المريض العمليات لرفع الكسر وإيقاف أي نزيف، وخرج من العمليات بكامل وعيه وكامل القوة العضلية والعصبية.

واستطرد، أنه تمت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد ناجي مدير المستشفي، والدكتور حسن أبو السعود نائب مدير المستشفي، والدكتور تامر أبو الوفا مدير الاستقبال والطوارئ، والدكتور راضي غديري مدير العمليات، والدكتور مصطفي نوار استشاري التخدير، كما تقدم بالشكر لفريق التمريض بالعمليات.