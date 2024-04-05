فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ حياة شاب مصاب بكسور في الجمجمة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد ناجى مدير للمستشفى، فى إنقاذ حياة شاب فى العقد الثالث من العمر، كان يعانى من كسر مضاعف بالفك العلوى مع كسر بعظام الأنف وكسر بحجاج العين وكسر بعظام الوجنة، بسبب حادث سير، حيث تم تحويله للمستشفى من مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وكشف الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، أن المستشفى استقبلت شاب فى العقد الثالث من عمره، مصاب بحادث سير، تم تحويله من مستشفى شبين الكوم التعليمى، لمستشفى كفر شكر التخصصى حيث كان يعانى من كسر مضاعف بالفك العلوى مع كسر بعظام الأنف وكسر بحجاج العين وكسر بعظام الوجنة.

وتابع مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، أنه تم على الفور تحضير المصاب لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الكسور بعد عرضه على تخصصات الأنف والأذن وجراحة المخ والأعصاب، وتقييم الوضع الصحى للمصاب، كما تم رفع قرار علاج على نفقة الدولة وتم الاستجابة الفورية والرد على القرار فى اليوم التالى مباشرة.

وأوضح، أنه استغرقت الجراحة 6 ساعات متواصلة، تم خلالها تثبيت الكسور بشرائح ومسامير، وتكللت الجراحة بالنجاح والمريض يتماثل للشفاء، مشيرا إلى أنه أجرى الجراحة كلا من الدكتور محمد عبد الله الليثى رئيس القسم، وشاركه كلا من الدكتور أحمد أسامة حجازى، والدكتور محمد عبد الجواد، بمشاركة مس سمر أخصائية تمريض العمليات، وقام بتخدير المريض استشارى التخدير الدكتور أحمد مصطفى متولى، كما تقدم بالشكر لتمريض قسم الجراحة برئاسة هبة عبد المعز، اللاتى قمن بتجهيز المصاب للجراحة ومتابعته بعد الجراحة.



انقاذ حياة شاب مصاب بكسور في الجمجمة (1)