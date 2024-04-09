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غلق نفق الملك الصالح 6 أيام بدءا من منتصف الليلة.. اعرف التحويلات المرورية

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:39 م
غلق نفق الملك الصالح 6 أيام بدءا من منتصف الليلة.. اعرف التحويلات المرورية تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة  الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق (محطة مترو الملك الصالح) حيث يستلزم الأمر إغلاقا كليا  لمسطح نفق الملك الصالح فى الاتجاه القادم من صلاح سالم باتجاه محور الكورنيش إضافة إلى استقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم (نفس الإتجاه) بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولاً لنفق الملك الصالح والإستبقاء على حركة المرور.

ومن المقرر تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة الـ 12.5 صباح غد الأربعاء ولمدة 6 أيام ليلاً ونهاراً.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 







غلق نفق الملك الصالح

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