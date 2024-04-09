اليوم السابع
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شيخ الأزهر وملك البحرين يتبادلان التَّهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:01 م
شيخ الأزهر وملك البحرين يتبادلان التَّهنئة بحلول عيد الفطر المبارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الخطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، التَّهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبات على الأمة الإسلامية بالسَّلام والخير واليمن والرخاء.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال اتصالٍ هاتفيٍّ عن تقديره لجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ولجهوده من أجل السلام والتعايش الإنساني، وعن أخلص التهاني بهذه المناسبة المباركة وأصدق الدعوات بأن يحفظَ الله مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، وينعم عليها بمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم.

من جانبه، أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره لدور فضيلة الإمام الأكبر في نشر علوم الدين الإسلامي وبيان الصورة الصحيحة عن الإسلام.

 







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