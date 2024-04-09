شاهد حصاد الينسون في المنيا.. الفدان ينتج 750 كيلو.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

تعد المحاصيل الشتوية محاصيل هامة جدا لأنها تضم القمح والفول والينسون والكمون والبطيخ وغيرها من المحاصيل الهامة، ومنها محصول الينسون الذى بدأ موسم حصاده ودريسه بالمنيا.

وأجرى تليفزيون اليوم السابع جولة من أحد مزارع الينسون وتم رصد أعمال الدريس الذى يشارك فيه الأطفال والكبار حيث أن موسم الحصاد يكون عيدا بالنسبه للمزارعين بمحافظة المنيا، يشارك فيه الجميع وتتم أعمال الدريس طوال النهار والليل، لا يوجد وقت معين له.

وقال محمود محمد، أحد أصحاب ماكينات الدريس، أن الماكينة وفرت الوقت والجهد على المزارع، فبعد أن كنا نجمع العمال بعد الحصاد نضرب المحصول لفصل العود عن السبلة، ثم يأتى شخص يدعى "المقرقر"، وهو يقوم بفصل السبلة عن الحبوب وعزلها من خلال غربال بشبكه به.

بينما قال جمال زيدان احد المزارعين، أن زراعة الينسون تبدأ فى شهر نوفمبر، ويتم رعايته طوال 3 شهور وهذا المحصول مثله مثل باقى النباتات العطرية، لا يحتاج لمياه كثيرة فى أعمال الرى، والفدان ينتج من 75 كيلو، إلى 900 كيلو من الينسون، وموسم الحصاد يبدأ فى منتصف أبريل.