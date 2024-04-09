اليوم السابع
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سوق اللحوم الحمراء اليوم.. استقرار عند مستويات 370 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 07:00 ص
سوق اللحوم الحمراء اليوم.. استقرار عند مستويات 370 جنيها للكيلو اللحوم
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية آخر تطورات في أسعار اللحوم والتي تسجل مستويات بين 370 و430 جنيها لدى محلات الجزارة، حيث تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى.


وكانت أسعار اللحوم قد شهدت تسجيل مستويات بين 400 و460 جنيها قبل بدء الانخفاض في الأسعار مع توافر الأعلاف للمواشي، وكذلك مع طرح كميات كبيرة في المنافذ الحكومية بسعر يبدأ من 290 جنيها.


وتختلف أسعار اللحوم وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم و390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه فى المنافذ، والضانى البرقى بـ450 جنيها.

 







لحوم

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم




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