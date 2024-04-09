سهرات رمضانية متنوعة بقصور ثقافة الطود وحسن فتحى وحوض الرمال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالاً بأواخر شهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة حسن فتحى ليلة رمضانية وتضمنت الليلة محاضرة بعنوان "دور التعليم فى مواجهة الإرهاب" ألقاها العادلى حسان محمد مسئول الفرع، متحدثاً عن علاقة الأمن بالتعليم، وأهمية المدرسة فى غرس قيم التسامح، ومنع انجذابهم إلى العنف والإرهاب، ودور الجامعة فى منع التطرف، والعمل على نظام تعليمى وأساليب لسد الثغرات على الجماعات المتطرفة الإرهابية.

كما توالت الليالي الرمضانية في قصر ثقافة حوض الرمال، حيث تضمنت فقرات الليلة الرمضانية، أمسية شعرية وقصيدة بعنوان" الأم في شهر الخيرات" إلقاء دينا عبدالحكم، وعقدت محاضرة بعنوان" العلم والإيمان سبيل الأمم المنتجة" ألقاها مدحت عبد الستار متحدثا عن النفحات الإيمانية في شهر رمضان المبارك ، وعن تقدم الأمم بالعلم والإيمان والعلم والإيمان وجهان لعملة واحدة،وان الإخلاص والإتقان سبيل الوصول لدولة متقدمة منتجه، أعقبها عرض إنشاد ديني وابتهالات دينية وقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إلقاء عامر محمود بهيج، وفرقة الإنشاد الديني والأطفال، وورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بإستخدام الألوان الفلوماستر نفذتها سمر محمد ومني عبدالرحمن، وتكريم الأمهات المثاليات من القرية بمناسبة عيد الأم وتقديم هدايا وجوائز.

كما نظمت الليلة الختامية لليالي رمضان بقصر ثقافة الطود بنجع الفتاتيح بديوان آل علي، وبدأ الحفل بتلاوة القرآن كريم والشيخ عمرو اسماعيل، وأمسية شعرية وقصيدة بعنوان" شجرة دوم" للشاعر جمال الاقصري، وقصيدة" ألحان ثائرة" للشاعر عادل دنقل ومجموعة من فن الواو والمسبعات، والشاعر عبدالله مسعود وقصيدة "لا تخافي"،" اوعديني" للشاعر وليد الضوي، كما عقدت محاضرة بعنوان" بناء الأوطان" ألقاها نصر محمد أحمد، ومسابقة ثقافية ومعلومات عامة لأطفال القرية أدارها جمال الاقصري، وعرض إنشاد ديني ومجموعة قصائد في مدح الرسول، وفقرة مواهب من القرية، وورشة حكي عن" مبطلات الصوم" سردها محمد محمود، بالإضافة إلى ذلك أعد معرض الكتاب وعرض مجموعة من إصدارات الهيئة.

وأقيمت أمسية شعرية للشاعر للشاعر سيد صدقى ألقى قصيدتي "صلو على خير الورى، كرة أرضية "، وورشة فنون تشكيلية، واختتم الليلة الثقافية بعرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



أمسيات شعرية فى السهرات الرمضانية بالأقصر



حضور سهرات رمضانية متنوعة بقصور ثقافة الطود وحسن فتحى وحوض الرمال



سهرات رمضانية متنوعة بقصور ثقافة الطود وحسن فتحى وحوض الرمال



فعاليات سهرات رمضانية متنوعة بقصور ثقافة الطود وحسن فتحى وحوض الرمال