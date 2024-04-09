تعرف على خطة مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال عيد الفطر المبارك، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في بيان صحفى، إنه شملت خطة إستقبال عيد الفطر تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، كما تم تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك التى تقام بها صلاة الجمعة، وتحديد أسماء واعداد الساحات العامة التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، بجانب التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

فيما أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن جهود المديرية فى مجال صكوك الإطعام حيث تم بيع حوالى 173 صك حتى الآن، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، في بيان صحفى، إنه يسر مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن جهودها فى بيع صكوك الإطعام حيث تم بيع ما يقرب من 173 صك، حيث شملت تلك الصكوك في إدارة أوقاف أصفون 13 صك وفى إدارة أوقاف النمسا 25 صك، وفى إدارة أوقاف إسنا تم بيع 30 صك، وفى إدارة أوقاف أرمنت تم بيع 15 صك، وفى إدارة أوقاف البياضية تم بيع 20 صك، وفى إدارة أوقاف الطود تم بيع 20 صك، وفى إدارة أوقاف حاجر كومير تم بيع 5 صكوك، وفى إدارة أوقاف القرنة تم بيع عدد 20 صك، وفى إدارة أوقاف بندر الأقصر تم بيع عدد 25 صك.