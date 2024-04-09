خدمات رمضانية.. كيفية استخراج شهادة الميلاد أون لاين

كتب محمود عبد الراضي

أتاحت وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية للمواطنين استخراج وثائق الأحوال المدنية أون لاين من خلال موقع الوزارة، عن طريق:

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/

2- التسجيل فى الموقع.

3-اختر خدمة الإنترنت للمواطنين.

4- اختر "شهادة ميلاد".

5- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، والبريد الإلكترونى، وتليفون المنزل، وتليفون المحمول، والعنوان.

6- اختيار نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.

وينشر "اليوم السابع"، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.