حزب الله: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال فى هجوم استهدف ثكنة دوفيف

كتب سمير حسنى

أعلن حزب الله اللبناني، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في هجوم ناري استهدف تمركزا لهم ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف.

واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 10 آلاف جندي في الجيش يعانون أعراضا نفسية منذ بدء الحرب في قطاع غزة.