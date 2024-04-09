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حزب الله: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال فى هجوم استهدف ثكنة دوفيف

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:44 م
حزب الله: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال فى هجوم استهدف ثكنة دوفيف عناصر الاحتلال - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلن حزب الله اللبناني، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في هجوم ناري استهدف  تمركزا لهم ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف.

واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 10 آلاف جندي في الجيش يعانون أعراضا نفسية منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

 







حزب الله

لبنان

جيش الاحتلال

دوفيف




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