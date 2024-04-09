ثقافة جنوب سيناء تشارك باحتفالية كبرى بمسرح الحديقة المركزية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شارك فرع ثقافة جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبري بالمسرح المكشوف بالحديقة المركزية بمدينة بشرم الشيخ، وذلك عقب مأدبة إفطار الأسرة السيناوية التي ضمت كافة أطياف المجتمع السيناوي.

بدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري، أعقبه توزيع التكريمات علي عدد من السادة المسئولية، والحاصلين علي بطولة الجمهورية من المحافظة في مختلف المجالات، تلا ذلك قدمت فرقة كورال مدرسة شرم الرسمية لغات "عاش والقلب يعشق"، ثم قدمت أروى صالح الملقبة بمطربة جنوب سيناء الأولي "غنيلي شويه شويه، وحبيبي يسعد أوقاته".

كما قدمت فرقة التلقائيين قصر ثقافة الطور عروضها الفنية والاستعراضية عن التراث السيناوي "حياة الروح، المربوعة، الرفيحي، الحنا السيناوي" تدريب علي عبد الفتاح، اشراف الفرقة اماني عبد الفتاح.

واختتم الحفل بتقديم فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية العديد من فقراتها الاستعراضية بقيادة الفنان ماهر كمال منها "بتغني لمين، السمسمية"، اشراف محمد حسين.

وفي كلمة المحافظ خالد فودة قدم التحية والتقدير إلى أرواح الشهداء من أبناء جنوب سيناء، مؤكدا أن ذكراهم ستظل دائما في الوجدان، وأسرهم محور اهتمام ورعاية الدولة المصرية، كما قدم التهنئة للجهاز التنفيذي بالمحافظة، وجميع مواطني جنوب سيناء، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية على تلبية هذه الدعوة لحضور مأدبة وحفل الأسرة السيناوية.

واستعرض المحافظ بعض النماذج الناجحة من أبناء المحافظة، مؤكدا ان 13 طالب وطالبة حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تنمية مراكز القدرات للتربية الموسيقية، وقيام مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بإعداد ثلاثة من أفضل الأغاني الوطنية وهم " تحيا مصر يا ريس، واول ما نبدأ بسم الله، وقد الدنيا يا ريس"، كما حصلت إحدى فتيات جنوب سيناء على درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الأولى عن موضوع الصناعات الصغيرة ودورها في تمكين المرأة السيناوية، إضافة إلى حصول العديد من أبناء المحافظة على البطولات والميداليات على مستوى الجمهورية في العديد من الرياضات المختلفة.

حضر الحفل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، الاستاذ احمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، ورؤساء المدن، ومشايخ وعواقل المحافظة، ولفيف من مواطني مدينة شرم الشيخ.

يأتى ذلك بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بفقراتها الفنية والاستعراضية، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج