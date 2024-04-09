تعرف على طريقة شراء "فسيخ آمن" قبل العيد من أسواق أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

مع حلول عيد الفطر المبارك، تتجه أنظار، المصريون إلى محلات الفسيخ والملوحة لشراء وتجهيز الأكلة المفضلة فى الأعياد والمناسبات المختلفة ومنها عيد الفطر، ويطلع "اليوم السابع" متابعيه على أفضل طريقة لشراء فسيخ مميز وآمن، وذلك من خلال جولة بأسواق أسوان.

قال محمد يوسف، تاجر فسيخ فى أسوان، لـ"اليوم السابع"، إن الإقبال على شراء الملوحة الأسوانى والفسيخ يتزايد فى الأعياد والمناسبات، والأسماك المملحة فى الأصل هى أكلة فرعونية توارثها المصريون من الأجداد قبل آلاف السنين ولا يزال يحرصون على تناولها، خاصة فى المناسبات والأعياد.

وتابع "يوسف"، أن أسوان من المحافظات التى تشتهر بجودة الفسيخ خاصة أن الأسماك التى يعتمد عليها فى الملوحة هى أسماك نيلية تعيش فى مياه بحيرة ناصر العذبة، ومن أمثلة هذه الأنواع الجيدة: سمكة "كلب البحر والراية والرنجة"، وغيرهم من أجود الأنواع الموجودة فى السوق، وتتميز بأحجامها الكبيرة والمتوسطة والغنية باللحم، كما أسماك أسوان تتميز بأنها أسماك منزوعة الأحشاء.

وأوضح تاجر الفسيخ الأسوانى، أن السمكة الطازجة تتميز بملمس لحمها، ولونها الوردى، ورائحتها المستساغة، أما الملوحة الفاسدة فتكون رائحتها كريهة ولحمها ليس وردى اللون، لافتاً إلى أنه يتم فتح جسم السمكة ويحشو فيها كمية كبيرة من الملح لقتل البكتيريا ويساعد الملح على عمل تعقيم وطهارة كاملة للسمكة.

وأشار، إلى أن السمكة تأخذ نحو 45 يوماً حتى تكون جاهزة للأكل، بعد أن يتم تخزينها فى أماكن محكمة الغلق طوال هذه المدة دون فتحها حتى لا تتعرض للهواء وتعمل على نقل البكتيريا من الجو، ويضاف إليها كمية الملح بمقادير مناسبة، ويمكن حفظ الفسيخ فى علب الصاج المخصصة لذلك الغرض، والذى يوضع بداخلها كيس بلاستيك شفاف ثم يحكم غلقها حتى يمكن الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة واستخدامها فى وقت المناسبة لفترة تصل لنحو شهر كامل.



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