تعرف على خطة محافظة سوهاج لاستقبال عيد الفطر المبارك

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، والمديريات؛ لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة، بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول، وذلك بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

1 - تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم

2 - التأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة "اللحوم، والأسماك".

3 - اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

4 - استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

5 - التأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية.

6 - الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

7 - تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد من " ملابس، وأقمشة، وأحذية.

8 - رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية.

9 - إزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد.

10 - متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

وأكد محافظ سوهاج على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

كما أكد على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مروري، أو أية حوادث مرورية، وحملات الرادار بالطرق الرئيسية، وتشديد الرقابة على الحدائق العامة، والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم، على أن يتم تشكيل لجان من المحافظة ومديرية الري، والمسطحات المائية/ النهرية؛ للمرور على كافة المراسي والعبارات بأنواعها؛ للتأكد من التراخيص وسلامتها.