تعرف على المساجد والساحات المسموح لها أداء صلاة العيد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهني

أعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية 5 آلاف مسجد و711 ساحة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وتم تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية الصلاة العيد.

واضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كالآتي:

· أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الإلتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

· السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

· إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

· لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

· الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2024 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

وللإطلاع على أماكن الساحات المخصصة لأداء صلاه العيد يرجى الدخول على الرابط التالي :- اضغط هنا..