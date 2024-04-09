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بلينكن: نعمل مع مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:46 م
بلينكن: نعمل مع مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تعمل مع مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا والإفراج عن الرهائن، مؤكدا ضرورة تسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المزيد من المعابر البرية.

وأضاف بلينكن أن إسرائيل قدمت تعهدات بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن واشنطن تدعم عودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم التي تركوها بسبب الحرب.

وأضاف ميلر - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية "لا نعتقد أن عملية واسعة النطاق في رفح هي الشي الذي يمكننا دعمه في أي حال لأننا نعتقد أنها ستكون فظيعة لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني متواجدين هناك".


واستطرد قائلاً: "لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني ولكن لدينا تقييمات مستمرة على عدة جبهات".







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