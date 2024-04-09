بركان إتنا يهدد صقلية الإيطالية من جديد.. وحلقات الدوامة ظاهرة استثنائية

فاطمة شوقى

اندلع بركان إتنا النشط في جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا، محدثا 6 انفجارات في قمته وسحابة من الرماد، وهو الوضع الذى قد يتفاقم، ما يهدد الجزيرة الإيطالية من جديد.

وعلى الرغم من أن نشاط بركان اتنا الواقع في إيطاليا والأكثر نشاطا في القارة الأوروبية ، ليس بجديد ، إلا أن هذه المرة أطلق العديد من حلقات الدخان إلى الغلاف الجوي. وهي ظاهرة استثنائية، أمكن مشاهدتها من محيط الحفرة ومدينة كاتانيا الصقلية جنوبا، الجمعة الماضية.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن العالم من مرصد إتنيو التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين (INGV-OE) بوريس بهنكي أوضح أن حلقات الدخان هذه تتشكل عندما يطلق البركان الغاز بسرعة عالية عبر قناة ضيقة واسطوانية للغاية، مثل المدخن.

وتحدد مذكرة منشورة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV)، أن الانفجارات الستة التى وقعت بين الساعة 2:01 ظهرًا و2:10 ظهرًا ، أعقبها انبعاث رماد من فوهة بوكا نوفا، والتي استمرت حوالي أربع دقائق.

وبلغت السحابة الناجمة عن الثوران الجديد لذلك البركان الواقع في أراضي مدينة كاتانيا الكبرى، شرق تلك المنطقة الجنوبية الإيطالية، حوالي خمسة كيلومترات فوق سطح البحر وتفرقت في اتجاه الجنوب، مما جعلها تقرر الحفاظ على العمليات في مطار تلك المدينة الساحلية.

وحدد مرصد INGV لإتنا مصادر الهزة تحت الحفرة الجنوبية الشرقية، على ارتفاع حوالي 2900 متر فوق متوسط مستوى سطح البحر.

في هذا الوقت، وفقًا للتقرير، توجد الإشارات تحت الصوتية حصريًا بالمراسلة مع الحفرة الجنوبية الشرقية وتحليل الإشارات الميلينومية، مع أجهزة قادرة على قياس التغيرات في ميل سطح الأرض بدقة متناهية، في الوقت الحالي لا يكشف عن تشوهات كبيرة.

تعتبر قياسات الميل المستمر هذه مفيدة جدًا لرصد التشوهات في المناطق البركانية، وتمثل طريقة سريعة لتحديد ودراسة سلائف النشاط البركاني.