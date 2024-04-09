الهجرة العراقية: ملف النزوح سيغلق بشكل كامل فى 30 يوليو المقبل

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أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيڨان فائق جابرو الاثنين أن ملف النزوح سيغلق بشكل كامل في 30 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عودة آخر دفعة للنازحين من السليمانية وإعلان المحافظة خالية من مخيمات النزوح .

وذكرت وزارة الهجرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة إيفان جابرو الإثنين، مع محافظ صلاح الدين بدر الفحل، حيث تم بحث أوضاع الأسر في مناطق العودة داخل المحافظة وسبل دعمها وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم لها .

كما شهد اللقاء بحث الخطة الخاصة بإغلاق مخيمات النزوح وتنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم الاستقرار في مناطق العودة وتهيئة الأرضية المناسبة لعودتهم، لاسيما ما يتعلق بتطبيق قرار تخصيص 2 % من تعيينات عقود التربية في المحافظة "