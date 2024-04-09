المرور تجهز غرف متابعة دورية لحركة السيارات خلال أيام العيد

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور، حركة المركبات بجميع المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات خلال عيد الفطر المبارك، من خلال غرف عمليات تعمل بصفة دورية بأيام عيد الفطر المبارك منعا لزحام المركبات وذلك ضمن خطة محكمة ارتكزت على نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين حال حدوث أى طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطي المواد المخدرة، مع ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي.

وعينت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائرى (أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الأوتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الإسكندرية الساحلى.

وكثفت الخدمات المرورية تواجدها على جميع الطرق، بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان، وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة، وضبط المخالفات المرورية وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها، وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000/ 24021233)

وتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة ، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وتركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات.