السعودية وباكستان تحثان على بذل جهود دولية لوقف العمليات فى غزة

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حثت المملكة العربية السعودية وباكستان على بذل جهود دولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتخفيف تداعياتها الإنسانية، وشدّدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الاثنين والذي شهد تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع المثير للقلق في قطاع غزة.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا ضرورة دفع عملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تركزت المباحثات - خلال اللقاء - على بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث تم التأكيد على دور المملكة الداعم للاقتصاد الباكستاني والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وأكد الطرفان التزامهما بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية (موجة أولى) بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البلدين، والتي تم مناقشتها سابقاً.

وأكد الجانبان أهمية الحوار بين باكستان والهند لحل القضايا العالقة بين البلدين، خصوصاً نزاع جامو وكشمير، لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن رئيس وزراء باكستان وجه دعوة رسمية لولي العهد السعودي لزيارة باكستان في أقرب فرصة ممكنة، فيما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن قبوله لهذه الدعوة.