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الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره الجزائرى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:28 م
الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره الجزائرى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الرخاء والازدهار، ومن جانبه ثمن الرئيس الجزائري اللفتة الكريمة، معرباً عن تمنياته لمصر قيادة وشعباً بالخير والاستقرار والتقدم.







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