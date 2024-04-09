الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع نظيره الإماراتى ورئيس وزراء العراق بحلول عيد الفطر

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين، والأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم.

‏‎وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين المصري والعراقي الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما السلام والأمن والازدهار.