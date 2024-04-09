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الرئيس السيسى يؤكد لـ أبو مازن مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء بفلسطين

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 06:56 م
الرئيس السيسى يؤكد لـ أبو مازن مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء بفلسطين الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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‏‎أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسى عن خالص تمنياته لشعب فلسطين الشقيق بالخير والسلام والأمان، مؤكداً مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس أبو مازن عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسى، مثمناً موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، وداعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعبي مصر وفلسطين بالخير واليُمن والبركات.







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اليوم السابع بلس




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