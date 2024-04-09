الإمارات ترسل قافلة مساعدات إلى شمال غزة برا عبر معبر كرم أبو سالم

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‏أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة برا وذلك ضمن عملية الفارس الشهم (3)، مشيرة إلى دخول القافلة من معبر رفح صباح أمس لتصل إلى معبر كرم أبو سالم قبل تسليمها اليوم للجانب الفلسطينى فى شمال قطاع غزة.

وأوضحت القيادة حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن القافلة حملت أكثر من 370 طنا من المساعدات شملت المواد الغذائية والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى، ليتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها الإمارات إلى شمال غزة برا عبر معبر كرم أبوسالم وجوا عبر عملية طيور الخير حوالى 2102 طن خلال شهر رمضان المبارك.