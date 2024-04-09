اشتباكات بين شرطة نيبال ومتظاهرين يطالبون باستعادة النظام الملكى فى البلاد

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اندلعت اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين قوات شرطة مكافحة الشغب النيبالية في العاصمة كاتماندو ومئات المتظاهرين المطالبين باستعادة النظام الملكي في البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن أنصار الملك السابق، جيانيندرا، حاولوا اقتحام حواجز الشرطة في محاولة للوصول إلى مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية الأخرى، فيما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات وأطلقت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وكانت أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2006 قد أجبرت جيانيندرا على التنازل عن السلطة للبرلمان .. وبعد ذلك بعامين، صوت البرلمان لصالح إلغاء النظام الملكي الذي دام قرونا.