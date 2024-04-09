استمرار عمل معبر رفح طوال أيام العيد لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

كتب محمد شرقاوى

يستمر عمل معبر رفح البرى طوال أيام عيد الفطر المبارك، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

يأتى ذلك في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضى، حيث تعمل المعابر المصرية على مدار الساعة لاستقبال الحالات الإنسانية والمرضى وعلاجهم داخل المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى عمل المعبر بكامل طاقته في أيام العيد.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.