إعادة تدوير مذيبات الطباعة أبرزها.. 3 مشروعات تمولهم وزارة البيئة بالإسكندرية

كتبت منال العيسوي

أعلنت لجنة التيسير الخاصة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعى، الموافقة على الدعم المالى لـ 10 مشروعات بالمحافظات بإجمالى تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، تراعى كافة المشروعات تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية، ويتم التوزيع الجغرافي لهم بين أسوان والقاهرة وبنى سويف وأكتوبر وأسيوط تستأثر منهم محافظة الإسكندرية بثلاث مشروعات، وهم مشروع إنتاج شفرات حلاقة مشروع استرداد الحرارة المهدرة والبخار، ومشروت إعادة تدوير مذيب الطباعة.

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خلال هذا التقرير نرصد هذه المشروعات الثلاثة ، وفوائدها البيئة ، وقيمة التمويل المقدم لهم.

اولا: مشروع إنتاج شفرات حلاقة، وهو عبارة عن استبدال 4 خطوط للإنتاج تستخدم تكنولوجيا قديمة، بخط إنتاج جديد يستخدم تقنية مبتكرة تعمل بنظام سن احادية الجانب بتكنولوجيا (Gothic Arch)، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإعادة التدوير الآمن لشفرات الحلاقة المستعملة، وإعادة تدوير الخراطيش المعدنية بالكامل وتقليل استهلاك المواد والطاقة،كما يندرج المشروع المقترح ضمن فئة المشروعات الداعمة لتحقيق مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP)، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالى 11 مليون يورو وبتمويل قدرة 5,4 مليون يورو، وهناك عدة فوائد للمشروع منها تحقيق مبدأ كفاءة استخدام الموارد، من خلال خفض كمية المواد الخام المستخدمة لإنتاج الشفرات، بنسبة تصل إلى 30% تقريباً، وخفض كمية الكهرباء اللازمة للتشغيل بنسبة تصل تصل إلى 10% تقريباً، وكذلم خفض كمية إنبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 8 أطنان سنوياً.

ثانيا: مشروع استرداد الحرارة المهدرة والبخار، من التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP، حيث يستخدم المصنع حاليًا كميات كبيرة من الكهرباء في عمليات الإنتاج، يتم شرائها من مصنع البتروكيماويات المصري المجاور، وتخطط الشركة لتركيب محطة توليد مشترك بقدرة 7.5 ميجاوات عن طريق إستخدم توربينات الغاز لإنتاج الكهرباء اللازمة واستعادة الحرارة المهدرة من غازات المداخن، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 20 مليون يورو وبتمويل قدرة 15 مليون يورو، ومن أهم فوائده رفع كفاءة إستخدام الطاقة وما يتبعه من خفض الإنبعاثات الكربونية.

ثالثا: مشروع إعادة تدوير مذيب الطباعة فى مدينة برج العرب، حيث يعمل على إعادة تدوير المذيب Ethyl acetate من خلال تركيب وإنشاء محطة استرجاع المذيب والتي تعمل علي سحب الهواء من منطقة التصنيع، ثم استخلاص مذيب الـEthyl acetate وإعادة استخدامه مرة أخري في العملية الصناعية، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 4.4 مليون يورو وبتمويل قدره 4 ملايين يورو.