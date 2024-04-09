اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 10:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة عامل بحروق خلال مشاجرة مع صاحب محل في الحوامدية

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 08:46 م
إصابة عامل بحروق خلال مشاجرة مع صاحب محل في الحوامدية حبس -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشبت مشاجرة بين عامل وصاحب محل في كرداسة، مما أسفرعن إصابة الأول بحروق، نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف عليه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بحروق خلال مشاجرة في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين صاحب محل، مما دفع الأخير لإلقاء زجاجة مولوتوف مشتعلة عليه، نتج عنها إصابته بحروق، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 







مشاجره

كرداسه

حروق

حوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة