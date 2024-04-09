إصابة عامل بحروق خلال مشاجرة مع صاحب محل في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عامل وصاحب محل في كرداسة، مما أسفرعن إصابة الأول بحروق، نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف عليه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بحروق خلال مشاجرة في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين صاحب محل، مما دفع الأخير لإلقاء زجاجة مولوتوف مشتعلة عليه، نتج عنها إصابته بحروق، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.