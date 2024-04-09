أهالى مطروح آخر من أفطر فى مصر وروعة الغروب على الكورنيش.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، لغروب شمس أخر يوم من شهر رمضان المبارك عن آخر بقعة فى مصر، ودخول ليلة العيد حيث أفطر أهالي مطروح، مع آذان المغرب الساعة 6.36 مساء بحسب التوقيت المحلى، وهو بعد توقيت آذان المغرب في القاهرة بـ 17 دقيقة، ليكون أهالى مطروح آخر المصريين الذين يفطرون فى رمضان، بسبب فارق التوقيت.

وانتشرت أعداد من الأسر على طول الكورنيش وشاطئ البحر، لتناول وجبة الأفطار، والاستمتاع بالأجواء الرائعة والطبيعة الخلابة التى تتميز بها محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، حيث يخرج المواطنون للتنزه قبل قبل الغروب خلال شهر رمضان المبارك، لتسلية صيامهم، ويتناول بعضهم الإفطار في الهواء الطلق مع روعة وجمال الطبيعة الخلابة، ومشهد البحر والكورنيش والشواطئ المختلفة التي يمكن مشاهدتها من على ألسنة حماية الشواطئ.

وتضمنت الجولة على كورنيش مدينة مرسى مطروح، التجول على ممشى الكورنيش ورصد حالة الهدوء وقت وبعد الغروب، وتواجد أعداد من المواطنين للتنزه في آجواء من الخصوصية والطقس المعتدل، خاصة أوقات تراجع نشاط الرياح وتيارات الهواء، مع هدوء أمواج البحر، مما يزيد الإحساس بالدفء، وإقبال محبي تأمل الطبيعة الخلابة للبحر، وممارسة هواية صيد الأسماك، على ألسنة حماية الشواطئ، التي تعد ممشى ممتع يقصده الكثيرون عندما يكون الطقس معتدل.

وتعد مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، واحدة من أجمل وأهدأ مدن مصر، خاصة في غير فصل الصيف، حيث يغطي الزحام وصخب المصيف، على كثير من جمال وهدوء المدينة وطبيعتها الساحرة، التي تجذب كثير من عشاقها، لزيارتها والإقامة فيها، خلال فترات الشتاء، وهناك بعض أصحاب المهن الابداعية والمفكرين والكتاب يفضلون الحضور إلى مطروح، للاستمتاع بالهدوء والخصوصية وإنجاز أعمالهم الإبداعية، بعيداً عن ضغوط الحياة والصخب في المدن الكبيرة.