محافظ مطروح يفتتح نقطة إسعاف سيدى حنيش على الطريق الساحلى

مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، نقطة اسعاف سيدى حنيش، على الطريق الدولي الساحلي، شرقي مدينة مطروح، لخدمة المنطقة والمسافرين على الطريق السريع، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح وأهالي المنطقة.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف، أن نقطة الإسعاف الجديدة، تخدم نحو 20 كم بالتجمعات والمناطق السكنية، والقري السياحية على الساحل في المنطقة من رأس الحكمة وحتى سملا، وبها سيارة إسعاف مجهزة واستراحة لطاقم العمل، وأشار إلى أنه جارِ الإعداد والانتهاء من إنشاء نقطتين أخرتين في نطاق مدينة الضبعة، وافتتاحهما عقب عيد الفطر المبارك في منطقة فوكة والأخرى في منطقة الجفيرة.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لجهود رجال إسعاف مطروح، وتواجدهم على مدار الساعة، لتلبية أية طوارئ، خاصة على طول الطريق الدولى الساحلى، وإسعاف المصابين في اسرع وقت قياسي.