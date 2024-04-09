أخبار مصر.. السجن المشدد لمستشار وزير التموين لإدانته بحجب السلع والرشوة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها الحكم بالسجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بجرائم حجب السلع والرشوة.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أجهزة مدن أكتوبر وزايد والعبور تشن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء

شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، على مدى الأيام الماضية، حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بدء تسليم عمارات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة مايو المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/5/2024: يوم الخميس 27/6/2024، وذلك في أيامٍ محددة.

الله أكبر الله أكبر.. اعرف الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك

تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، لافتة إلى أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيءٌ بخصوصه في السنة المطهرة، فيبقى الأمر في ذلك على السعة، والمعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله.

معهد الفلك يكشف أبرز الظواهر الفلكية فى عيد الفطر المبارك

كشف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية خلال أيام عيد الفطر المبارك، التي ستبدأ، غدا الأربعاء، ويمكن رؤيتها ومتابعتها بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وزارة الصحة تكشف أضرار الإفراط فى تناول كعك العيد

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاضرار والمخاطر التى يمكن التعرض لها جراء الافراط في تناول كحك العيد

تعرف على أول دولة عربية تحتفل بعيد الفطر المبارك

عقب تحرى هلال شهر شوال أمس الاثنين، فى معظم الدول العربية، وإعلان اليوم الثلاثاء، هو المتمم لـ شهر رمضان المبارك، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال غد الأربعاء، إلا أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستختلف من دولة لأخرى، و سيكون أسبقية لبعض الدول التى يكون موعد صلاة عيد الفطر فيها أبكر من الدول الأخرى.

السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بجرائم حجب السلع والرشوة

أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عام وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بـ تهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

وزارة العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تبدأ اليوم وحتى الأحد المقبل

قالت وزارة العمل، إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر

أعلنت دار الإفتاء أن اليومَ الثلاثاء الموافق التاسع من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن غدا الأربعاء الموافق الحادى عشر من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وزارة التموين: استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية، وكذلك استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024 لإنتاج الخبز المدعم، كما قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك الوطنية، لسداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يومياً خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وزارة الصحة توجه برفع درجة الاستعدادات فى المستشفيات خلال عيد الفطر

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وبمشاركة ووكلاء الوزارة ومسئولي غرف الأزمات بكافة المحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قيادى بارز فى حماس وسط غزة بغارة جوية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال حاتم الغمري أحد أبرز قادة حماس في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، بغارة جوية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس اليابانية تبدأ 14 مايو

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والمقرر أن يبدأ يوم 14 مايو المقبل.

بدء إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر واستئناف العمل الإثنين المقبل

تبدأ البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا، اليوم الثلاثاء إجازة تستمر حتى يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

سعر الجنيه الذهب فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 160 جنيها مسجلاً 25600 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة نحو الصعود بحوالي 20 جنيهات في كل عيار من الأعيرة المتداولة في السوق.

20 ألف مشجع.. استمرار الحضور الجماهيرى فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

تستمر رابطة الأندية المصرية المحترفة، فى تطبيق قرار زيادة الحضور الجماهيرى فى مباريات الدورى المصرى إلى 20 ألف مشجع، حيث من المقرر حضور 20 ألف مشجع فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 15 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى.

الأهلي يُغري محمد عبد المنعم بالفئة الأولى وتسهيل الاحتراف لتمديد عقده

يجري مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، من أجل حسم ملف تجديد عقده خلال الفترة الحالية، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع إلى إدارة ناديه.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة مرتقبة تجمع الثنائي ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة نظرا لقوة الفريقين.

محافظة الجيزة تستعد للعيد.. فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى وإمام أساسى وآخر احتياطى للصلاة.. وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات على الأسواق ومواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء، إذ تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية، وتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع ومتابعة توافر كافة السلع والمواد الغذائية، بجانب تجهيز الحدائق والمتنزهات، والمساجد والساحات الملحقة بها لإقامة شعائر صلاة العيد، وتكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين.

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقا داخل ميكروباص سقط من أعلى معدية بالفشن فى بنى سويف.. قوات الإنقاذ النهرى تنتشل الجثامين.. وأهالي: الأسرة مقيمة بالقاهرة وكانت تعتزم قضاء إجازة العيد مع العائلة.. فيديو وصور

واقعة مأساوية شهدتها محافظة بنى سويف ، فجر اليوم الثلاثاء، حيث لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم داخل ميكروباص سقط من أعلى معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، .

مصر لم ولن تترك أشقائها فى غزة.. دراسة للمركز المصرى للفكر ترصد الجهود المستمرة لإنهاء الحرب و3 مسارات تحكم تحركات القاهرة لفرض التهدئة.. احتضنت جولات للمفاوضات.. والعريش مستودع إنسانى مستدام لإنفاذ المساعدات

رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود القاهرة لإيقاف الحرب فى قطاع غزة، والتى حرصت دومًا على تأكيد مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية، التى تعتبرها قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمى، وهي مقاربة ترتكز على عدة مرتكزات أساسية، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية، تكمن فى حل الدولتين، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية، التى تعيق إقامة الدولة الفلسطينية ودعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطينى.

نقيب الصناعات الغذائية يُعلن إطلاق استراتيجية لزيادة صادرات مصر من الأغذية إلى 100 مليار دولار سنويا.. خالد عيش: التوسع فى التصدير يخفض من تكلفة عناصر الإنتاج والسلع ويوفر العملة الصعبة.. و"باركود" لكل سلعة

انتهت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، من إعداد النسخة الأولى استراتيجية لدفع ودعم صادرات مصر فى قطاع الصناعات الغذائية وتوصيلها لمستويات قياسية جديدة، بعد أن نجح القطاع العام الماضى تحقيق 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بحوالى 4.5 مليار دولار عام 2022، وذلك رغم الأعباء الاقتصادية شهدها العالم نتيجة رفع أسعار عمليات الشحن والأمداد، وهى القيمة الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية.