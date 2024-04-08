7 معلومات عن أحدث استثمار تركى بـ"اقتصادية قناة السويس" للغزل والنسيج

كتب مدحت عادل

نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في وضع منطقة القنطرة غرب الصناعية على خارطة المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وخاصة في صناعة الغزل والنسيج، بعد أن وقعت المنطقة مؤخرا أحدث عقودها لمشروع تركي جديد بالمنطقة.

وينشر "اليوم السابع" كل المعلومات الخاصة بالمشروع التركي الجديد وفقا لما يلي:



مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية يتبع مجموعة إروغلو التركية القابضة.

يأتي المشروع على مساحة 62 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار.

يوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل.

يستهدف المشروع إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز.

من المخطط تصدير 70% من إنتاج المشروع للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

يخطط المشروع للاعتماد على مواد خام من أقمشة منتجة محليا بمصنع الشركة في محافظة دمياط.

من المقرر بدء إنشاء المصنع في يونيو المقبل على أن ينطلق العمل داخل المصنع مطلع عام 2025.



ويعتبر المشروع الجديد نتيجة الجهود الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية، حيث استقطبت عدد من الاستثمارات لمنطقة غرب القنطرة الصناعية، وهي مشروعات بدورها كثيفة العمالة وتسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية من خلال ما توفره من فرص عمل.