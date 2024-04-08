يوروستات: أسعار اللحوم فى أوروبا ترتفع بنسبة 3.3% خلال عام

فاطمة شوقى

في فبراير 2024، كانت أسعار اللحوم في الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة 3.3% عما كانت عليه في فبراير 2023، وفقًا لبيانات المعهد الأوروبى للإحصاء، يوروستات، والتي تظهر أن لحم الخنزير سجل أكبر زيادة، 5.7%، قبل لحم الضأن والماعز (+4.5%) ولحم البقر، (+3%)، من ناحية أخرى، سجلت تربية الدواجن انخفاضا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر فبراير 2023.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغت معدلات التضخم السنوي للحوم أعلى مستوياتها بين أبريل 2022 ومارس 2023، حيث تجاوزت معدلات التباين السنوية 10%. وتم تسجيل أعلى معدل في فبراير 2023 عندما كان السعر أعلى بنسبة 17.3% عما كان عليه في فبراير 2022، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وظلت الزيادة السنوية في أسعار لحوم البقر ولحم العجل والضأن والماعز أقل من 15% خلال السنوات الثلاث الماضية، وسجلت أسعار لحوم الدواجن (+24.4% في نوفمبر 2022) ولحم الخنزير (+18.8% في فبراير 2023) تقلبات أكبر.

فى فبراير 2024، أبلغت معظم دول الاتحاد الأوروبي عن زيادة فى أسعار اللحوم مقارنة بشهر فبراير 2023، وتم تسجيل أكبر زيادة في بلغاريا (+8.2%)، تليها رومانيا (+7.7%) وكرواتيا (+7.1%).

على العكس من ذلك، سجلت ثلاث دول انخفاضا في أسعار اللحوم: التشيك (-5.1%) وفنلندا (-2.2%) والدنمارك (-0.6%).